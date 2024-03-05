Блины, скоморохи и сабраж: В Китае с размахом отметят Масленицу и проведут гуляния

В выставочном центре Пекина 15 марта впервые с размахом отметят проводы русской зимы, а 17-го торжество состоится в столице провинции Шэньси — Сиане. Об этом сообщили в пресс-службе председателя российской части Комитета дружбы, мира и развития России и Китая Бориса Титова.

Там напомнили о том, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, объявляющий 2024-й и 2025-й перекрёстными годами российской и китайской культуры, и в рамках этого будет последовательно проводиться множество культурных мероприятий. Например, недавно в России справляли китайский Новый год, а теперь подходит пора наших соседей с Востока знакомиться с Масленицей.

"В китайской столице праздник начнётся в 16:00, два часа спустя состоится концерт с участием ансамбля казачьей песни "Криница", Московского казачьего хора и ансамбля "Коробейник". В Сиане начало концерта запланировано на 17:00", — говорится в анонсе.

Гости смогут окунуться в традиционные русские народные гуляния и ощутить атмосферу весёлого пира, после которого у православных начинается Великий пост. Кормить будут блинами, а веселить посетителей возьмутся певцы и скоморохи. Также тренированные казаки продемонстрируют китайским друзьям искусство сабража — метода откупоривания бутылки шампанского с помощью сабли, к которому прибегают в торжественных случаях.