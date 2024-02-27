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27 февраля, 09:01

В Подмосковье на Масленицу сожгут самое высокое чучело в России

Обложка © ТАСС / Николай Михальченко

Обложка © ТАСС / Николай Михальченко

В Подмосковье 16 марта состоится Арт-Масленица, на которой планируется сжечь самое высокое чучело в стране. В честь праздника для гостей будут организованы игры, барабанное шоу, блинный рынок, кулинарные поединки, активности для детей и многие другие мероприятия. Так праздник отметят в музее-заповеднике "Горки Ленинские", сообщили в пресс-службе учреждения.

"На создание конструкции понадобится три недели, 60 метров досок, 500 метров бруса и 80 метров ткани. Сжечь самое высокое чучело планируется на атмосферной Арт-Масленице — масштабном красочном шоу, созданном по самым современным законам масленичного жанра. Высота чучела составит около 15–16 метров", рассказал в беседе с АГН "Москва" представитель музея-заповедника.

Начиная с 10 марта в течение всей Масленой недели гости музея-заповедника посетят музейные и этнографические программы, посвящённые традиционным проводам зимы. Праздничная часть начнётся 16 марта в 12:00, а огненное шоу и сжигание чучела запланированы на 15:20, добавили в пресс-службе.

В России подсчитали "индекс блина" перед Масленицей
В России подсчитали "индекс блина" перед Масленицей

Ранее учёный развеял заблуждения о Масленице. Нельзя однозначно сказать, что данный праздник — это остатки древнего дохристианского культа. А вот формат гуляний и традиции уже придумал сам народ.

Евгения Мосс
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