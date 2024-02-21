А было ли чучело? Учёный развеял заблуждения о Масленице Учёный Невеев: Масленица — это постхристианское творчество народа 21 февраля, 16:01 Учёный Невеев: Масленица — это форма народного фольклора и творчества. Обложка © Агентство "Москва" / Артур Новосильцев

Масленица — это праздник, который отмечается у восточных славян за неделю до начала Великого поста. В культуре он служит границей между зимой и весной. Однако всё ли мы знаем о Масленице и есть ли заблуждения относительно праздника, рассказал кандидат психологических наук и эксперт по религиозным культам Александр Невеев.

По его словам, нельзя однозначно сказать, что Масленица — это остатки древнего дохристианского культа.

"На самом деле нет никаких научных оснований утверждать это. То есть и название Масленицы, и время её проведения — всё это связано с христианством. Это просто неделя перед Великим постом, когда были серьёзные послабления в пище", — рассказал учёный RuNews24.

А вот формат гуляний и традиции уже придумал сам народ. При этом Невеев добавил, что доказательств того, что праздник был придуман до христианства, тоже нет.

"Скорее всего, здесь речь идёт именно о том, как народ воспринял новую христианскую веру, как он отреагировал на неё. И даже знаменитое чучело Мары, или Марены, не во всех регионах сжигалось, и называлось это по-разному. Поэтому нет прямой связи с богиней зимы, и, согласитесь, странно было бы сжигать божество. На сегодняшний день наука говорит о том, что Масленица — это форма народного фольклора, народного творчества, но это уже постхристианское творчество, реакция народного сознания на православную веру и Великий пост", — заключил специалист.

Напомним, что Масленая неделя в 2024 году выпадает на период с 11 по 17 марта. Ранее Life.ru рассказывал, как есть блины во время праздника и не потолстеть.

Авторы Евгения Мосс