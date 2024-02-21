Теряется весь смысл: Названа главная ошибка верующих во время Великого поста

До Великого поста остаётся меньше месяца, готовиться к нему стоит начать уже сейчас. Какие главные ошибки допускают верующие, тем самым мешая себе духовно расти, рассказал кандидат психологических наук и эксперт по религиозным культам Александр Невеев.

"Например, есть такая шутка, что в пост главное — не есть друг друга. Действительно, многие люди забывают, что, воздерживаясь от вкусной еды, они также должны воздерживаться от гнева, зависти и других пороков. Если вы слишком раздражительны из-за того, что вместо мяса едите рыбу, то это перечёркивает весь смысл поста", — объяснил эксперт в беседе с RuNews24.

По словам Невеева, есть ещё одна часто встречаемая ошибка. Некоторые верующие объедаются постной пищей, а другие, напротив, морят себя голодом. Некоторые больные диабетом даже доводили себя постной диетой до смерти, отметил специалист.

Главной идеей, которая должна быть у постящегося, Невеев назвал контакт с духовным миром — духовный подвиг. Подвиг Иисуса Христа и многих святых, разумеется, недоступен для простых людей, но пост даёт шанс ощутить его.

"Это путь непростой, но доступный каждому в той малой степени, которая предполагается Великим постом", — заключил кандидат наук.

Великий пост в этом году начнётся 18 марта и продлится до 4 мая, а на следующий день православные отметят Пасху.