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21 февраля, 15:04

Теряется весь смысл: Названа главная ошибка верующих во время Великого поста

Эксперт по религиозным культам Невеев: В пост главное — не есть друг друга

До Великого поста остаётся меньше месяца, готовиться к нему стоит начать уже сейчас. Какие главные ошибки допускают верующие, тем самым мешая себе духовно расти, рассказал кандидат психологических наук и эксперт по религиозным культам Александр Невеев.

"Например, есть такая шутка, что в пост главное — не есть друг друга. Действительно, многие люди забывают, что, воздерживаясь от вкусной еды, они также должны воздерживаться от гнева, зависти и других пороков. Если вы слишком раздражительны из-за того, что вместо мяса едите рыбу, то это перечёркивает весь смысл поста", — объяснил эксперт в беседе с RuNews24.

По словам Невеева, есть ещё одна часто встречаемая ошибка. Некоторые верующие объедаются постной пищей, а другие, напротив, морят себя голодом. Некоторые больные диабетом даже доводили себя постной диетой до смерти, отметил специалист.

Главной идеей, которая должна быть у постящегося, Невеев назвал контакт с духовным миром — духовный подвиг. Подвиг Иисуса Христа и многих святых, разумеется, недоступен для простых людей, но пост даёт шанс ощутить его.

"Это путь непростой, но доступный каждому в той малой степени, которая предполагается Великим постом", — заключил кандидат наук.

Великий пост в этом году начнётся 18 марта и продлится до 4 мая, а на следующий день православные отметят Пасху.

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А предшествует Великому посту Масленица. Что можно и чего нельзя делать неделю с 11 по 17 марта, читайте в материале Life.ru.

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© Агентство "Москва" / Артур Новосильцев

Евгения Мосс
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