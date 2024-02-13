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13 февраля, 13:37

Россиянам раскрыли лайфхаки, как есть блины и не толстеть

Диетолог Джутова рекомендует есть блины с большим количеством овощей

Через месяц в России Масленица. Обложка © Freepik

Через месяц в России Масленица. Обложка © Freepik

Для контроля блинных порций и поддержания диеты лучше использовать тарелки с глубоким дном, узкими краями и меньшего диаметра. Такой совет дала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марьяна Джутова. Она отметила, что контролировать употребление калорий помогут измерительные чаши и весы для продуктов.

"Стоит уделить внимание употреблению большего количества овощей. Добавление овощей к блюду увеличивает его объем, делая его более насыщающим и помогает контролировать порции", – добавила диетолог в беседе с РИАМО.

В свою очередь врач-эндокринолог Наталия Тананакина советует использовать специальные формы и измерять количество теста, чтобы не переборщить с порцией.

Сегодня на Западе отмечают Марди Гра (жирный вторник в переводе с французского) — день перед началом католического Великого поста. Также 13 февраля празднуется Международный день блина. Однако россияне привыкли есть это лакомство на Масленицу, которая начинается совсем скоро — 11 марта.

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Ранее на Life.ru нутрициолог предупредила о диетах, которые могут убить. Чтобы избежать пагубных последствий, необходимо сбалансировать тарелку, чтобы в ней хватало питательных элементов.

Евгения Мосс
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