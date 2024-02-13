Россиянам раскрыли лайфхаки, как есть блины и не толстеть

Для контроля блинных порций и поддержания диеты лучше использовать тарелки с глубоким дном, узкими краями и меньшего диаметра. Такой совет дала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марьяна Джутова. Она отметила, что контролировать употребление калорий помогут измерительные чаши и весы для продуктов.

"Стоит уделить внимание употреблению большего количества овощей. Добавление овощей к блюду увеличивает его объем, делая его более насыщающим и помогает контролировать порции", – добавила диетолог в беседе с РИАМО.

В свою очередь врач-эндокринолог Наталия Тананакина советует использовать специальные формы и измерять количество теста, чтобы не переборщить с порцией.

Сегодня на Западе отмечают Марди Гра (жирный вторник в переводе с французского) — день перед началом католического Великого поста. Также 13 февраля празднуется Международный день блина. Однако россияне привыкли есть это лакомство на Масленицу, которая начинается совсем скоро — 11 марта.