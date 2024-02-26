В России подсчитали "индекс блина" перед Масленицей

Масленая неделя в России пройдёт с 11 по 17 марта. Традиционно главным лакомством этих семи дней являются блины. Во сколько в 2024 году россиянам обойдётся приготовление данного блюдо, подсчитало РИА "ФедералПресс".

В своём исследовании агентство использовало классический рецепт блинов. На четыре-шесть порций понадобится 500 миллилитров молока, три куриных яйца, 200 граммов пшеничной муки, столовая ложка растительного масла, столовая ложка сливочного масла, одна-две столовые ложки сахара и щепотка соли. Чтобы подсчитать "индекс блина", необходимо знать, сколько стоят ингредиенты в сетевых продуктовых супермаркетах в крупных городах. В частности, основа для лакомства (молоко, яйца, мука и сливочное масло) обойдётся россиянам минимум в 325 рублей, в среднем — от 400 до 500 рублей. В эту стоимость не входит соль, сахар и растительное масло, чаще всего эти ингредиенты уже имеются дома.

Хозяйки обычно дополняют блюдо различными начинками. Так, если делать блины с мясом, то за 400 граммов фарша придётся отдать от 140 до 250 рублей. Блинчики с красной рыбой выйдут в два раза дороже — форель стоит примерно до 650 рублей за 200 граммов. Чтобы сэкономить, стоит готовить лакомство для Масленицы со сметаной или сгущёнкой — небольшие упаковки добавок в среднем потянут на 60–100 рублей, уточнили в агентстве.