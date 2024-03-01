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Как отметить Масленицу так, чтобы не было стыдно за блинное обжорство

Масленица — не просто поедание блинов. Этот праздник — про связь с предками и многовековые традиции, о которых не стоит забывать. Простыми словами расскажем о каждом дне и приметах Масленой недели.

1 марта, 06:00
Всё о Масленице в 2024 году: дни празднования, традиции, приметы — в материале Life.ru. Обложка © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Всё о Масленице в 2024 году: дни празднования, традиции, приметы — в материале Life.ru. Обложка © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

У древних славян Масленица знаменовала собой встречу двух сезонов — зимы и весны, бегство холодов и пробуждение природы. Эти дни календаря наши предки называли Комоедицей и отмечали на неделе с 21 по 28 марта. У масленичных гуляний же даты плавающие и совпадают с Сырной седмицей — периодом, когда православные завершают последние приготовления к Великому посту. Life.ru рассказывает, какого числа Масленица в 2024 году, что значит каждый день блинной недели, какие есть приметы и традиции.

Масленица в 2024 году: когда праздновать

Когда в 2024 году начинается Масленица, даты Великого поста и Прощёного воскресенья. Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Когда в 2024 году начинается Масленица, даты Великого поста и Прощёного воскресенья. Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

В 2024 году масленичные гуляния проходят с 11 по 17 марта. Воскресенье, 17 марта, конец блинных утех, будет Прощёным, оно предваряет Великий пост, который в этом году православные верующие будут держать с 18 марта по 4 мая. Сожжение чучела Масленицы, которое принято мастерить в понедельник, пройдёт 17 марта.

Что такое узкая и широкая Масленица?

Узкая Масленица — период блинной недели с понедельника по среду, когда можно прибираться в доме, заниматься разбором старых ненужных вещей. В широкую Масленицу нужно отдаться празднованиям, встречаться с друзьями, а в кульминационный день — воскресенье — сжигать чучело. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Узкая Масленица — период блинной недели с понедельника по среду, когда можно прибираться в доме, заниматься разбором старых ненужных вещей. В широкую Масленицу нужно отдаться празднованиям, встречаться с друзьями, а в кульминационный день — воскресенье — сжигать чучело. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Первые три дня блинной недели — понедельник, вторник и среду — называют узкой Масленицей. В 2024-м она выпала на 11, 12 и 13 марта. Чем отличаются две части масленой седмицы? В понедельник – среду на Масленицу можно прибираться в доме, разбирать старые вещи, избавляться от всего, что испорчено. Наши предки считали, что таким нехитрым способом можно привлечь обновления в жизнь.

Почему говорят "широкая Масленица"?

Широкой Масленицей называют остальные дни блинной недели — с четверга по воскресенье (в 2024-м — с 14 по 17 марта). Главные гулянья проходят как раз в этот период, когда нужно забыть про домашние заботы и дела. Кульминацией праздника станет последний день Масленицы, 17 марта, совпадающий с православным Прощёным воскресеньем.

Что означает каждый день Масленичной недели?

У каждого дня весёлого праздника Масленицы своё значение и чёткие традиции, которые передались нам от древних славян. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

У каждого дня весёлого праздника Масленицы своё значение и чёткие традиции, которые передались нам от древних славян. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Люди интересуются, что делают в каждый день Масленицы, и этот вопрос небезоснователен. Дело в том, что у праздника, который отмечали ещё древние славяне, есть чёткие традиции. Безусловно, сейчас они не соблюдаются в полной мере, но значение дней Масленицы народ хранит, передаёт из поколения в поколение.

Что делают в понедельник Масленицы?

Понедельник — первый день Масленой недели — называют Встречей, в него принято делать горки изо льда. Согласно примете, чем дальше сани покатятся при спуске с горки, тем лучше будет качество урожая. Конечно же, в понедельник Масленицы начинается приготовление блинчиков. Первый нужно обязательно отдать бездомному. Ещё сегодня важно смастерить и выставить на улицу чучело Масленицы, которое сжигают в воскресенье.

Что делают во вторник Масленицы?

Вторник Масленицы величают Заигрышем. В этот день устраивают весёлые игры, а ещё много гуляют на свежем воздухе, катаются на каруселях и санях.

Как отмечают Масленицу в среду?

Среда Масленой недели — Лакомка, когда нужно потчевать гостей блинами собственного приготовления. Фото © ТАСС / Николай Михальченко

Среда Масленой недели — Лакомка, когда нужно потчевать гостей блинами собственного приготовления. Фото © ТАСС / Николай Михальченко

Среду — середину Масленой недели — в народе зовут Лакомкой. В этот день нужно встречать гостей, потчевать их блинами и другими угощениями. Много веков назад на Лакомку наши предки устраивали кулачные бои и проводили конные соревнования.

Что делают в четверг на Масленицу?

Четверг Масленицы — Разгуляй — день, когда начинаются широкие гулянья. В этот день нужно прекратить все работы по дому, так как принято веселиться, водить хороводы и петь песни, а ещё играть в снежки, разводить костры и прыгать через огонь и, конечно, объедаться блинами.

Что делают в 5 день Масленицы?

Пятница в Масленицу — Тёщины вечёрки. По старинной традиции в этот день зятья приглашают в дом тёщ и угощают блинчиками. Что интересно, пекут угощения не мужчины, а их жёны. Неженатым парням в масленичную пятницу можно заняться поиском любимой девушки, чтобы обзавестись потенциальной тёщей.

Что делают на шестой день Масленицы?

В масленичную субботу, которую называют Золовкиными посиделками, невестка приглашает к себе сестёр и других родственниц мужа, поит чаем и угощает блинами. В первый выходной Масленицы гостям принято дарить небольшие подарки.

Что делают в воскресенье Масленицы?

В воскресенье Масленицы во время народных гуляний сжигают чучело, а ещё просят прощения у родных, потому что в православной традиции этот день, предваряющий начало Великого поста, называют Прощёным. Фото © ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV

В воскресенье Масленицы во время народных гуляний сжигают чучело, а ещё просят прощения у родных, потому что в православной традиции этот день, предваряющий начало Великого поста, называют Прощёным. Фото © ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV

Последний день Масленицы — воскресенье — ознаменуется проводами зимы и ожиданием прихода весны. На седьмой день блинной недели нужно обязательно сжечь чучело, а ещё попросить прощения у родных и близких людей за размолвки, которые случались у вас за прошедший год. Верующие называют это воскресенье Прощёным.

Приметы и суеверия на Масленицу с 11 по 17 марта 2024 года

Пожалуй, ни один праздник не обходится без примет и суеверий, и блинная неделя не исключение. Ниже собрали главные приметы Масленицы.

Погодные приметы в блинную неделю

Приметы о погоде считают самыми верными, ведь наблюдения велись годами и передавались буквально из уст в уста. Погодные приметы на Масленицу были такие:

  • Если в канун Масленицы ударил мороз, жди тёплого лета, но не жаркого.
  • Если воскресенье перед Масленой неделей пасмурное и дождливое, весной обязательно идите по грибы — вас ждёт большой урожай.
  • Плохая погода в Прощёное воскресенье сулила ясную и тёплую весну.
  • Сосульки на крышах в Масленицу обещали год урожайный, успешный для новых начинаний.

Приметы на замужество на Масленицу

На Масленицу девушки гадали на блинах. Например, угощали испечённым блинчиком первого встречного и верили, что суженого будут звать так, как и этого мужчину. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

На Масленицу девушки гадали на блинах. Например, угощали испечённым блинчиком первого встречного и верили, что суженого будут звать так, как и этого мужчину. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Одиноких девушек интересовали в первую очередь "масленичные" приметы, связанные со вступлением в брак:

  • Если первый блин, испечённый девицей, выходил ровным и золотым, легко переворачивался на сковороде, всё говорило о скором и счастливом замужестве.
  • Если же блин липнет к сковородке, свадьбы в ближайший год можно не ждать.
  • Если на Масленицу одинокая девушка повстречала мужчину подшофе, скоро и суженого найдёт.
  • Количество дырочек в блине указывало на то, сколько детей будет в семье.

"Блинные" приметы и суеверия

Какие есть приметы на широкую Масленицу, погоду в Масленичную неделю и суеверия про блины? Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Какие есть приметы на широкую Масленицу, погоду в Масленичную неделю и суеверия про блины? Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Золотой блинчик, напоминающий тёплое солнышко, которого так не хватает зимой, — главный символ Масленицы. По количеству и форме блинов наши предки судили о том, что их ждёт в будущем. Вот какие существуют "блинные" суеверия и приметы:

  • Сколько золотых блинов получилось у хозяйки, столько солнечных дней будет весной – осенью. Здесь главное — помнить, что всего в меру, а то можно перестараться и навлечь зной с засухой.
  • Первый блин Масленой недели следует отдать неимущему, чтобы помянуть души умерших родных.
  • Если первый блин пропечённый, румяный, весь год болезни будут обходить семью стороной. Если же вышло наоборот, предстоит противостоять недугам.
  • Первый блин кружевной и тонкий? Жизнь целый год будет лёгкая, благостная. Ну а если блинчик плотный, толстый, то вам придётся упорно и долго трудиться.
  • Резать блины ножом нельзя категорически: острый предмет навлечёт беду.
Авторы
Любовь Свободная
Любовь Свободная
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