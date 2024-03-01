Как отметить Масленицу так, чтобы не было стыдно за блинное обжорство Масленица — не просто поедание блинов. Этот праздник — про связь с предками и многовековые традиции, о которых не стоит забывать. Простыми словами расскажем о каждом дне и приметах Масленой недели. 1 марта, 06:00 Всё о Масленице в 2024 году: дни празднования, традиции, приметы — в материале Life.ru. Обложка © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

У древних славян Масленица знаменовала собой встречу двух сезонов — зимы и весны, бегство холодов и пробуждение природы. Эти дни календаря наши предки называли Комоедицей и отмечали на неделе с 21 по 28 марта. У масленичных гуляний же даты плавающие и совпадают с Сырной седмицей — периодом, когда православные завершают последние приготовления к Великому посту. Life.ru рассказывает, какого числа Масленица в 2024 году, что значит каждый день блинной недели, какие есть приметы и традиции.

Масленица в 2024 году: когда праздновать

Когда в 2024 году начинается Масленица, даты Великого поста и Прощёного воскресенья. Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

В 2024 году масленичные гуляния проходят с 11 по 17 марта. Воскресенье, 17 марта, конец блинных утех, будет Прощёным, оно предваряет Великий пост, который в этом году православные верующие будут держать с 18 марта по 4 мая. Сожжение чучела Масленицы, которое принято мастерить в понедельник, пройдёт 17 марта.

Что такое узкая и широкая Масленица?

Узкая Масленица — период блинной недели с понедельника по среду, когда можно прибираться в доме, заниматься разбором старых ненужных вещей. В широкую Масленицу нужно отдаться празднованиям, встречаться с друзьями, а в кульминационный день — воскресенье — сжигать чучело. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Первые три дня блинной недели — понедельник, вторник и среду — называют узкой Масленицей. В 2024-м она выпала на 11, 12 и 13 марта. Чем отличаются две части масленой седмицы? В понедельник – среду на Масленицу можно прибираться в доме, разбирать старые вещи, избавляться от всего, что испорчено. Наши предки считали, что таким нехитрым способом можно привлечь обновления в жизнь.

Почему говорят "широкая Масленица"?

Широкой Масленицей называют остальные дни блинной недели — с четверга по воскресенье (в 2024-м — с 14 по 17 марта). Главные гулянья проходят как раз в этот период, когда нужно забыть про домашние заботы и дела. Кульминацией праздника станет последний день Масленицы, 17 марта, совпадающий с православным Прощёным воскресеньем.

Что означает каждый день Масленичной недели?

У каждого дня весёлого праздника Масленицы своё значение и чёткие традиции, которые передались нам от древних славян. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Люди интересуются, что делают в каждый день Масленицы, и этот вопрос небезоснователен. Дело в том, что у праздника, который отмечали ещё древние славяне, есть чёткие традиции. Безусловно, сейчас они не соблюдаются в полной мере, но значение дней Масленицы народ хранит, передаёт из поколения в поколение.

Что делают в понедельник Масленицы?

Понедельник — первый день Масленой недели — называют Встречей, в него принято делать горки изо льда. Согласно примете, чем дальше сани покатятся при спуске с горки, тем лучше будет качество урожая. Конечно же, в понедельник Масленицы начинается приготовление блинчиков. Первый нужно обязательно отдать бездомному. Ещё сегодня важно смастерить и выставить на улицу чучело Масленицы, которое сжигают в воскресенье.

Что делают во вторник Масленицы?

Вторник Масленицы величают Заигрышем. В этот день устраивают весёлые игры, а ещё много гуляют на свежем воздухе, катаются на каруселях и санях.

Как отмечают Масленицу в среду?

Среда Масленой недели — Лакомка, когда нужно потчевать гостей блинами собственного приготовления. Фото © ТАСС / Николай Михальченко

Среду — середину Масленой недели — в народе зовут Лакомкой. В этот день нужно встречать гостей, потчевать их блинами и другими угощениями. Много веков назад на Лакомку наши предки устраивали кулачные бои и проводили конные соревнования.

Что делают в четверг на Масленицу?

Четверг Масленицы — Разгуляй — день, когда начинаются широкие гулянья. В этот день нужно прекратить все работы по дому, так как принято веселиться, водить хороводы и петь песни, а ещё играть в снежки, разводить костры и прыгать через огонь и, конечно, объедаться блинами.

Что делают в 5 день Масленицы?

Пятница в Масленицу — Тёщины вечёрки. По старинной традиции в этот день зятья приглашают в дом тёщ и угощают блинчиками. Что интересно, пекут угощения не мужчины, а их жёны. Неженатым парням в масленичную пятницу можно заняться поиском любимой девушки, чтобы обзавестись потенциальной тёщей.

Что делают на шестой день Масленицы?

В масленичную субботу, которую называют Золовкиными посиделками, невестка приглашает к себе сестёр и других родственниц мужа, поит чаем и угощает блинами. В первый выходной Масленицы гостям принято дарить небольшие подарки.

Что делают в воскресенье Масленицы?

В воскресенье Масленицы во время народных гуляний сжигают чучело, а ещё просят прощения у родных, потому что в православной традиции этот день, предваряющий начало Великого поста, называют Прощёным. Фото © ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV

Последний день Масленицы — воскресенье — ознаменуется проводами зимы и ожиданием прихода весны. На седьмой день блинной недели нужно обязательно сжечь чучело, а ещё попросить прощения у родных и близких людей за размолвки, которые случались у вас за прошедший год. Верующие называют это воскресенье Прощёным.

Приметы и суеверия на Масленицу с 11 по 17 марта 2024 года

Пожалуй, ни один праздник не обходится без примет и суеверий, и блинная неделя не исключение. Ниже собрали главные приметы Масленицы.

Погодные приметы в блинную неделю

Приметы о погоде считают самыми верными, ведь наблюдения велись годами и передавались буквально из уст в уста. Погодные приметы на Масленицу были такие: Если в канун Масленицы ударил мороз, жди тёплого лета, но не жаркого.

Если воскресенье перед Масленой неделей пасмурное и дождливое, весной обязательно идите по грибы — вас ждёт большой урожай.

Плохая погода в Прощёное воскресенье сулила ясную и тёплую весну.

Сосульки на крышах в Масленицу обещали год урожайный, успешный для новых начинаний.

Приметы на замужество на Масленицу

На Масленицу девушки гадали на блинах. Например, угощали испечённым блинчиком первого встречного и верили, что суженого будут звать так, как и этого мужчину. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Одиноких девушек интересовали в первую очередь "масленичные" приметы, связанные со вступлением в брак: Если первый блин, испечённый девицей, выходил ровным и золотым, легко переворачивался на сковороде, всё говорило о скором и счастливом замужестве.

Если же блин липнет к сковородке, свадьбы в ближайший год можно не ждать.

Если на Масленицу одинокая девушка повстречала мужчину подшофе, скоро и суженого найдёт.

Количество дырочек в блине указывало на то, сколько детей будет в семье.

"Блинные" приметы и суеверия

Какие есть приметы на широкую Масленицу, погоду в Масленичную неделю и суеверия про блины? Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Золотой блинчик, напоминающий тёплое солнышко, которого так не хватает зимой, — главный символ Масленицы. По количеству и форме блинов наши предки судили о том, что их ждёт в будущем. Вот какие существуют "блинные" суеверия и приметы: Сколько золотых блинов получилось у хозяйки, столько солнечных дней будет весной – осенью. Здесь главное — помнить, что всего в меру, а то можно перестараться и навлечь зной с засухой.

Первый блин Масленой недели следует отдать неимущему, чтобы помянуть души умерших родных.

Если первый блин пропечённый, румяный, весь год болезни будут обходить семью стороной. Если же вышло наоборот, предстоит противостоять недугам.

Первый блин кружевной и тонкий? Жизнь целый год будет лёгкая, благостная. Ну а если блинчик плотный, толстый, то вам придётся упорно и долго трудиться.

Резать блины ножом нельзя категорически: острый предмет навлечёт беду.

Авторы Любовь Свободная