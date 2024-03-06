Послу Китая поручено прощупать почву в Европе по переговорам перед поездкой в Россию

Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, отправившийся на прошлой неделе в рабочую поездку по Европе, намерен оценить обстановку на предмет переговоров между Россией и Украиной, а заодно узнать, изменилась ли позиция стран ЕС в отношении конфликта. Об этом сообщает SCMP со ссылкой на источники в кругах европейских чиновников, экспертов и дипломатов.





"Китай считает, что геополитический ландшафт меняется и что так называемые мирные переговоры становятся более вероятными", — поделился комментарием для материала издания глава секции Азиатско-Тихоокеанского региона Центра исследований армии, конверсии и разоружения в Киеве.

Он добавил, что во время своего визита в Европу китайский спецпред будет продвигать идею о том, чтобы Пекин выступил посредником в процессе урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Скорее всего, европейские политики отнесутся к ней со скепсисом, учитывая добрые отношения КНР с Россией.

Тем не менее в Киеве считают, что Китай может оказаться очень важным для улаживания конфликта. SCMP напоминает, что в феврале глава украинского МИД Дмитрий Кулеба очень настойчиво добивался встречи с китайским коллегой Ван И в Мюнхене и в результате смог с ним поговорить.

Глава правления Украинской ассоциации китаеведов Вита Голод рассказала, что украинцы считают КНР "враждебным государством", тогда как Владимир Зеленский желает участия Пекина в обсуждении продвигаемой им "формулы мира". Китай же может повысить свой авторитет на мировой арене с помощью роли посредника. Однако, по мнению украинского эксперта, для этого КНР должна предлагать "конкретные" решения.