В США узнали об обиде Киева на безразличие Китая
Bloomberg: У Китая прохладное отношение к украинским дипломатам и послу в Пекине
На Украине недовольны отношением официальных лиц КНР, которые якобы безразлично относятся к дипломатам Незалежной, в частности к послу в Пекине Павлу Рябикину. Об этом, ссылаясь на источник, сообщает Bloomberg.
По информации собеседника агентства, Рябикину удалось согласовать всего несколько встреч с представителями властей Китая с лета 2023 года, когда он прибыл в китайскую столицу. При этом дипломат направлял запросы в порядка 40 китайских ведомств — от муниципалитетов до министерств.
А ещё в материале говорится о том, что официальные власти Китая проявляют безразличие к дипломатам из Незалежной. При этом в Министерстве иностранных дел КНР заверили, что Киев и Пекин "непрерывно" контактируют.
Ранее официальный представитель МИД Китая сообщила о том, что представитель кабмина КНР по делам Евразии Ли Хуэй собирается посетить Россию и Украину в марте, а ещё побывать в ряде европейских стран. Она также напомнила, что вооружённый конфликт в Незалежной по-прежнему полыхает спустя два года после его начала, и призвала приложить усилия по установлению мира между враждующими сторонами.
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