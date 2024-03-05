В США узнали об обиде Киева на безразличие Китая

На Украине недовольны отношением официальных лиц КНР, которые якобы безразлично относятся к дипломатам Незалежной, в частности к послу в Пекине Павлу Рябикину. Об этом, ссылаясь на источник, сообщает Bloomberg.

По информации собеседника агентства, Рябикину удалось согласовать всего несколько встреч с представителями властей Китая с лета 2023 года, когда он прибыл в китайскую столицу. При этом дипломат направлял запросы в порядка 40 китайских ведомств — от муниципалитетов до министерств.

А ещё в материале говорится о том, что официальные власти Китая проявляют безразличие к дипломатам из Незалежной. При этом в Министерстве иностранных дел КНР заверили, что Киев и Пекин "непрерывно" контактируют.