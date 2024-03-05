"Исчезли!": Во Франции шокированы пропажей на Украине 16 млрд евро от ЕС

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выразил возмущение в соцсети X в связи с пропажей 16 миллиардов евро помощи от ЕС для Киева. Такую реакцию вызвали слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который пожаловался, что страна так и не получила эти деньги и он не знает, на что они были потрачены.

"О боже! Сегодня Зеленский утверждает, что "16 миллиардов помощи, собранной в 2022 году для Украины, <...> так и не были получены"! 16 миллиардов пропали! Исчезли! В одной из самых коррумпированных стран мира!" — заявил Филиппо.

Он обратил внимание на то, что пропавшие по пути на Украину деньги могли бы быть потрачены на дело: например, на субсидии для фермеров и развитие больниц в Евросоюзе.