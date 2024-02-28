МИД КНР: Спецпредставитель Китая в марте посетит Россию и Украину

Специальный представитель Правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй в марте планирует визит в Россию и на Украину. Об этом сообщила официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Мао Нин, добавив, что она также посетит и другие европейские страны.

"Ли Хуэй с 2 марта посетит Россию, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию, чтобы провести второй раунд челночной дипломатии для содействия политическому решению украинского кризиса", — сказала Мао Нин журналистам на брифинге.

Она обратила внимание на то, что спустя два года с начала конфликта на Украине боевые действия всё ещё не утихают, а также подчеркнула необходимость восстановить мир между сторонами. По словам дипломата, потерь среди мирного населения можно будет избежать, даже если переговоры начнутся "на день раньше".

"Китай поддерживает тесные контакты с различными странами конфликта, включая Россию и Украину, и играет конструктивную роль, реагируя на кризис", — цитирует её ТАСС.