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28 февраля, 10:20

МИД КНР: Спецпредставитель Китая в марте посетит Россию и Украину

Специальный представитель Правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй в марте планирует визит в Россию и на Украину. Об этом сообщила официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Мао Нин, добавив, что она также посетит и другие европейские страны.

"Ли Хуэй с 2 марта посетит Россию, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию, чтобы провести второй раунд челночной дипломатии для содействия политическому решению украинского кризиса", — сказала Мао Нин журналистам на брифинге.

Она обратила внимание на то, что спустя два года с начала конфликта на Украине боевые действия всё ещё не утихают, а также подчеркнула необходимость восстановить мир между сторонами. По словам дипломата, потерь среди мирного населения можно будет избежать, даже если переговоры начнутся "на день раньше".

"Китай поддерживает тесные контакты с различными странами конфликта, включая Россию и Украину, и играет конструктивную роль, реагируя на кризис", — цитирует её ТАСС.

В Китае призвали Запад прекратить "подливать масла в огонь" на Украине
В Китае призвали Запад прекратить "подливать масла в огонь" на Украине

Кстати, в МИД Китая также призвали к снижению напряжённости на Украине после слов президента Франции Эмманюэля Макрона. Политик ранее допустил, что Париж может отправить войска НАТО в Незалежную. В ответ на его заявление в КНР напомнили, что позиция Поднебесной по украинскому кризису всегда была отчётливой, а также потребовали от сторон достичь консенсуса и содействовать прекращению огня и боевых действий.

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Николь Вербер
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