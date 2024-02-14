В Китае призвали Запад прекратить "подливать масла в огонь" на Украине

Страны Запада должны "перестать подливать масла в огонь", заявил постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь, говоря о конфликте на Украине. По словам дипломата, это подрывает дипломатические усилия мирового сообщества. Он призвал Запад прекратить поставки вооружения ВСУ и начать переговоры с РФ.

"Безопасность одной страны не может осуществляться за счёт безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть гарантирована путём усиления или даже расширения военных группировок", — добавил он.