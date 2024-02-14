Регион

Уведомления отключены

14 февраля, 07:41

В Китае призвали Запад прекратить "подливать масла в огонь" на Украине

Постпред КНР в ООН призвал Запад прекратить вооружать Киев

Страны Запада должны "перестать подливать масла в огонь", заявил постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь, говоря о конфликте на Украине. По словам дипломата, это подрывает дипломатические усилия мирового сообщества. Он призвал Запад прекратить поставки вооружения ВСУ и начать переговоры с РФ.

"Безопасность одной страны не может осуществляться за счёт безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть гарантирована путём усиления или даже расширения военных группировок", — добавил он.

"Подтверждение сильной тенденции": На Западе забили тревогу из-за заявления Китая об СВО
"Подтверждение сильной тенденции": На Западе забили тревогу из-за заявления Китая об СВО

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерениях России ослабить США. По его словам, РФ объединяет усилия с рядом дружественных государств, в том числе Китаем.

Обложка ©

ТАСС / EPA / EDUARDO MUNOZ

Матвей Константинов
  • Новости
  • Китай
  • Украина
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров