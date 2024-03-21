Китай не стал обижаться на хамский выпад гопника Данилова в адрес дипломата Ли Хуэя

Пекин не стал обижаться на секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который позволил себе нецензурно исковеркать имя спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя. Как сообщили в китайском МИД, на самом деле в Киеве высоко оценивают посреднические усилия господина Ли Хуэя для урегулирования ситуации в стране и недопонимания между странами в этом смысле нет.