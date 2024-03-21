Китай не стал обижаться на хамский выпад гопника Данилова в адрес дипломата Ли Хуэя
Спикер МИД КНР заявил, что Украина ценит посреднические усилия Ли Хуэя
Пекин не стал обижаться на секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который позволил себе нецензурно исковеркать имя спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя. Как сообщили в китайском МИД, на самом деле в Киеве высоко оценивают посреднические усилия господина Ли Хуэя для урегулирования ситуации в стране и недопонимания между странами в этом смысле нет.
"Украинская сторона уделяет большое внимание двусторонним отношениям с Китаем и даёт высокую оценку посредническим усилиям спецпредставителя Ли Хуэя", — приводит ТАСС слова официального представителя МИД КНР Линь Цзяня.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире местного телеканала "Рада" нецензурно исказил имя китайского дипломата и заявил, что не ему решать, как поступать киевской власти в вопросе о мирных переговорах.