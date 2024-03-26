Зеленский заявил, что уволенный Данилов переводится на "другое направление"
Владимир Зеленский прокомментировал увольнение Алексея Данилова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. По его словам, чиновник теперь переводится на "другое направление", однако других деталей он не привёл.
"Сегодня продолжил перезагрузку системы управления нашим государством. Есть кадровые изменения. Я благодарен Алексею Данилову за работу на должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он переводится на другое направление", — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
Напомним, 26 марта Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО. Его место займёт глава Службы внешней разведки (СВР) Александр Литвиненко. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что бывший чиновник станет послом Украины в Норвегии. В офисе Зеленского отставку Данилова назвали стандартной кадровой ротацией.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Х / Oleksiy Danilov