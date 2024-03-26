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26 марта, 16:17

Стала известна новая должность уволенного с поста секретаря СНБО Украины Данилова

Депутат Рады Гончаренко*: Экс-секретаря СНБО Данилова назначат послом в Норвегии

Алексей Данилов. Обложка © TACC / ZUMA

Алексей Данилов. Обложка © TACC / ZUMA

Уволенный с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Незалежной Алексей Данилов станет послом страны в Норвегии. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

"Данилов идёт в послы. Отправится в Норвегию", — написал он в телеграм-канале.

Отметим, что официального подтверждения этой информации от киевских властей на данный момент нет.

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"Человек с интеллектом орангутана": Политолог объяснил увольнение секретаря СНБО Украины Данилова

Ранее стало известно, что Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО. Его место теперь займёт глава Службы внешней разведки (СВР) Александр Литвиненко, говорится в соответствующих указах. Данилов занял пост секретаря СНБО в 2019 году, сменив на нём Александра Данилюка.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Наталья Исакова
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