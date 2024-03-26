"Человек с интеллектом орангутана": Политолог объяснил увольнение секретаря СНБО Украины Данилова

Уволенный с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Незалежной Алексей Данилов постоянно попадал в скандалы и, вероятно, в конце концов "доболтался". Таким мнением в беседе с Life.ru поделился политолог Александр Дудчак, комментируя недавнее оскорбление Данилова в адрес спецпредставителя Китая Ли Хуэя.

Специалист отметил, что увольнение Данилова не может радовать, поскольку "человека с интеллектом орангутана" теперь поменяли на профессионала. Новый секретарь СНБО Александр Литвиненко, как обратил внимание наш собеседник, имеет богатый опыт. За его спиной приличное образование, а также работа в очень серьёзных ведомствах. К примеру, Литвиненко отучился в Высшей школе КГБ имени Дзержинского. Вероятно, там он успел пересечься и с экс-председателем Службы безопасности Украины (СБУ) Валентином Наливайченко, предположил политолог.

"Почему пнули на выход Данилова, он же так идеально подходил этому режиму. Наверное, доболтался идиот, нахамил слишком откровенно в адрес не тех, кому не надо, например представителю Китая. Всё-таки это непозволительно, одно дело хамить ливерной колбасе [канцлеру ФРГ Олафу] Шольцу, об него и так все ноги вытирают. Ну, как это делал экс-посол Украины в Берлине Андрей Мельник. Возможно, это стало такой важной точкой в его карьере, но посмотрим, вернётся ли Данилов к работе по специальности (ветеринаром. — Прим. Life.ru), даже интересно", — резюмировал Дудчак.