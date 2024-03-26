В офисе Зеленского объяснили, с чем связано увольнение Данилова

Уход Алексея Данилова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины свидетельствует о стандартной кадровой ротации. Об этом изданию Liga.net заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"Это обычные кадровые ротации. Президент говорит об этом достаточно много, что он будет усиливать команду, менять команду", — пояснил Подоляк.

Он подчеркнул, что Данилову с большой долей вероятности предложат иную позицию.

Напомним, 26 марта Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО. Его место займёт глава Службы внешней разведки (СВР) Александр Литвиненко. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что бывший чиновник станет послом Украины в Норвегии.