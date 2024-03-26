"Беспросветно": Уволенный с поста секретаря СНБО Данилов раскрыл истинное положение дел на Украине

Уволенный с поста главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что ситуация в стране является беспросветной. Об этом он написал в соцсетях, реагируя на решение об отставке.

"Как бы трудно ни было, какой бы беспросветной ни казалась ситуация, мы работали и будем в дальнейшем работать для Украины и ради Украины", — отметил Данилов.

Как сообщал Life.ru, 26 марта Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО. Его место займёт глава Службы внешней разведки (СВР) Александр Литвиненко. Данилов занял пост секретаря СНБО в 2019 году, сменив на нём Александра Данилюка. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что бывший чиновник станет послом Украины в Норвегии.