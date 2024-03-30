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30 марта, 09:49

Премьера Эстонии напугали меморандумы украинских солдат с передовой

Премьер Эстонии Каллас встревожена нехваткой боеприпасов у ВСУ

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила озабоченность нехваткой боеприпасов у ВСУ и неспособностью Украины оказывать существенное сопротивление Российской армии. Об этом сообщает ERR.

"Я немного встревожена. С Украины приходят сообщения, что боеприпасы до них не доходят. Я сейчас читаю меморандумы, в которых украинские солдаты с передовой говорят, что из-за этого не могут даже вывозить раненых", — рассказывает она.

Глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур также отметил нехватку средств у Европы на закупку новых снарядов для Киева. К тому же перед тем, как они попадут на передовую к солдатам, их необходимо проверять. Это говорит о том, что на фронт боеприпасы попадут при самом удачном раскладе только к концу года, заявил Певкур.

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Армия России разгромила полевой склад боеприпасов ВСУ на Донецком направлении

Ранее Владимир Зеленский назвал позором для Европы неспособность предоставлять Киеву боеприпасы в тех темпах, которых требует сложившаяся на фронте ситуация. Он в очередной раз призвал европейское руководство увеличить поставки оружия и военной техники Украине.

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ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE

Владимир Озеров
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