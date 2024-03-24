Армия России разгромила полевой склад боеприпасов ВСУ на Донецком направлении
МО РФ: ВСУ за сутки лишились до 300 военных на Донецком направлении
ВСУ за сутки потеряли до 300 военнослужащих на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, враг лишился бронетранспортёра М113 производства США, трёх автомобилей, гаубицы М119 производства США, орудия Д-30 и полевого склада боеприпасов.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение противнику в районах населённых пунктов Клещеевка, Красное и Курдюмовка ДНР, а также отразили контратаку формирований 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Красногоровка ДНР", — добавили в ведомстве.
Ранее Life.ru сообщал, что за неделю на Донецком направлении ВСУ потеряли более 1885 военнослужащих. Помимо потерь в живой силе вражеская армия лишились шести танков, 13 боевых бронированных машин, 41 автомобиля.
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