ВСУ за сутки лишились до 140 военных на Южно-Донецком направлении 24 марта, 11:14 ВС РФ заняли более выгодные позиции на Южно-Донецком направлении. Обложка © AP / TASS

Российские войска заняли более выгодные позиции на Южно-Донецком направлении, при этом противник за сутки потерял на данном участке до 140 солдат. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение формированиям 31-й бригады Нацгвардии Украины в районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что ВСУ лишились до 140 военнослужащих, двух бронемашин, пяти автомобилей, польской артиллерийской установки Krab и противотанковой пушки "Рапира".

Также сообщалось, что на Северском направлении сорвана ротация ВСУ у населённого пункта Раздоловка (ДНР), благодаря тульским десантникам уничтожено более десятка боевиков.

Авторы Татьяна Миссуми