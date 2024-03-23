За прошедшие сутки украинская армия потеряла до 65 бойцов и три автомобиля на Южно-Донецком направлении. Об этом говорится в публикации Министерства обороны Российской Федерации.

"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Урожайное, Макаровка и Угледар ДНР. Кроме того, отразили атаку противника в районе населённого пункта Водяное ДНР. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и три автомобиля", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Минобороны в недельной сводке сообщило о том, что украинская армия за минувшие семь дней потеряла свыше 1885 человек личного состава на Донецком направлении. На этом фронте несут службу военнослужащие группировки "Юг" Вооружённых сил Российской Федерации, отбившие десять контратак противника с 16 по 22 марта. ВСУ потеряли не только множество людей, но и шесть танков, 13 БМП, 41 автомобиль, 17 артиллерийских орудий и девять складов для хранения боеприпасов.