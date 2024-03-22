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22 марта, 11:56

Раскрыты недельные потери ВСУ на одном из самых горячих участков фронта

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли на Донецком направлении более 1885 бойцов

За неделю ВСУ потеряли более 1885 военнослужащих на Донецком направлении, сообщает пресс-служба Минобороны России. На данном участке фронта работают бойцы Южной группировки войск ВС РФ, в период с 16 по 22 марта они отбили десять контратак и нанесли поражение ряду подразделений противника.

"Отражены 10 контратак штурмовых групп 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Красногоровка и Новомихайловка (ДНР). <…> Потери противника за неделю составили более 1885 военнослужащих", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского оборонного ведомства.

Помимо потерь в живой силе ВСУ лишились на Донецком направлении шести танков, 13 боевых бронированных машин, 41 автомобиля, а также 17 орудий полевой артиллерии и девяти полевых складов с боеприпасами, отметили в министерстве.

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Ранее в Минобороны раскрыли подробности мощнейшего удара по объектам энергетики и ВПК Украины. В результате была дезорганизована работа предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов, отметили в ведомстве. Все цели достигнуты.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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