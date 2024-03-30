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30 марта, 12:41

ВСУ потеряли более 1870 солдат и 13 танков на Авдеевском направлении

МО РФ: ВСУ лишились 1870 солдат, 13 танков и 20 боевых бронированных машин

На Авдеевском направлении Вооружённые силы Украины потеряли свыше 1870 военнослужащих и 13 танков. Подразделения ВС РФ группировки войск "Центр" продолжают активно продвигаться вглубь обороны противника, выходя на более выгодные рубежи. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.

"Ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ, а также отражены 64 контратаки противника в районах населённых пунктов Семёновка, Орловка, Новгородское, Уманское, Нетайлово, Первомайское, Тоненькое и Бердычи ДНР", сказано в сообщении Министерства обороны РФ.

В пресс-службе ведомства отметили, что за неделю на этом участке фронта ВСУ лишились более 1870 солдат, 13 танков, 20 боевых бронированных машин и 50 автомобилей. Также уничтожено 30 орудий полевой артиллерии, в том числе пять американских гаубиц М777, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, немецкая САУ Panzerhaubitze 2000 и боевая машина РСЗО "Град".

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Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас оказалась встревожена нехваткой боеприпасов у ВСУ. Она отметила, что в её руки попали меморандумы, в которых говорилось, что украинские военнослужащие из-за снарядного голода даже не могут вывозить раненых с передовой.

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Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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