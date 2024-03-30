Два дрона ВСУ сбили над Белгородской областью с разницей в 20 минут

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России.

"Около 14:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства.

Спустя всего 20 минут, в 14:20, над территорией области был уничтожен ещё один украинский беспилотный летательный аппарат. О последствиях на земле Минобороны не информирует.