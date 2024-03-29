Один человек погиб и двое ранены при атаке дрона на жилую высотку в Белгороде

Беспилотник самолётного типа врезался в многоквартирный дом в Белгороде, погиб мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что в результате атаки повреждения получили пять квартир.

"Беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва, к большому сожалению, погиб мужчина. Пострадало два человека. Супруга погибшего мужчины получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра. Бригадой скорой женщина доставлена в областную клиническую больницу", — написал Гладков в своём телеграм-канале.

В Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный дом. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

По словам губернатора, ещё один мужчина получил осколочное ранение поясничной области — он сам обратился в больницу. Кроме того, повреждения получили окна и балконные остекления в пяти квартирах, добавил Гладков. Также пострадал легковой автомобиль, припаркованный рядом с домом.

В Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный дом. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Он отметил, что сейчас устранением последствий атаки занимаются оперативные службы. Ожидается прибытие взрывотехников Минобороны России, после чего управы приступят к обходу квартир и составлению стартовых актов повреждений.