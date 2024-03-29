Очевидцы рассказали о громких взрывах в Белгороде и области

Громкие взрывы раздались в небе над Белгородом и Белгородской областью, рассказали телеграм-каналу SHOT местные жители.

Хлопки раздались около 20 минут назад. На данный момент известно, что на бульваре Юности в Белгороде повреждена жилая многоэтажка. Выбиты окна в квартирах.