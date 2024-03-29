Очевидцы рассказали о громких взрывах в Белгороде и области
SHOT: Жители сообщили о громких взрывах в небе над Белгородом и областью
Громкие взрывы раздались в небе над Белгородом и Белгородской областью, рассказали телеграм-каналу SHOT местные жители.
Хлопки раздались около 20 минут назад. На данный момент известно, что на бульваре Юности в Белгороде повреждена жилая многоэтажка. Выбиты окна в квартирах.
Сейчас в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Жителей просят оставаться дома и не подходить к окнам.
Обложка ©
Telegram / Настоящий Гладков