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29 марта, 00:18

Очевидцы рассказали о громких взрывах в Белгороде и области

SHOT: Жители сообщили о громких взрывах в небе над Белгородом и областью

Громкие взрывы раздались в небе над Белгородом и Белгородской областью, рассказали телеграм-каналу SHOT местные жители.

Хлопки раздались около 20 минут назад. На данный момент известно, что на бульваре Юности в Белгороде повреждена жилая многоэтажка. Выбиты окна в квартирах.

ВСУ с помощью беспилотника атаковали два белгородских села
ВСУ с помощью беспилотника атаковали два белгородских села

Сейчас в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Жителей просят оставаться дома и не подходить к окнам.

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Telegram / Настоящий Гладков

Оксана Попова
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