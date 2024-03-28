ВСУ с помощью беспилотника атаковали два белгородских села

Два белгородских села подверглись атаке со стороны ВСУ с помощью беспилотников. Подробности сообщил в своём телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков. В селе Новая Таволжанка в результате сброса взрывного устройства пострадал мирный житель — в момент атаки он был на улице. А в районе посёлка Томаровка пострадавших нет, но произошло возгорание сухой травы на площади 400 "квадратов". Возгорание быстро потушили.

Раненого в Таволжанке мужчину сейчас везут больницу, уточнил глава региона.

"У мужчины закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица и верхних конечностей", — сообщил Гладков.