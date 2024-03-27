Средства ПВО РФ уничтожили 16 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Системы ПВО сбили над Белгородом и Белгородским районом 16 воздушных целей. Как написал в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков, опубликовавший фотографии с места событий, предварительно, никто не пострадал.

Повреждения в Белгородской области после обстрела ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Губернатор сообщил о том, что в областном центре выбиты окна в 26 квартирах 12 многоквартирных домов. Помимо того, аналогичные повреждения получили здания нескольких медицинских и образовательных учреждений. Также в результате атаки досталось восьми автомобилям, из которых два сгорели полностью.

Повреждения в Белгородской области после обстрела ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

В то же время были выбиты окна в трёх домах, расположенных в населённом пункте Дубовое в Белгородском районе, а также повреждён автомобиль. В селе Репное осколками посечены три транспортных средства. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

На фоне этого Министерство обороны РФ отчиталось в телеграм-канале о том, что около половины девятого вечера 27 марта российские системы ПВО предотвратили ещё одну попытку киевского режима совершить террористическую атаку. В оборонном ведомстве уточнили, что в небе над Белгородской областью были сбиты 16 реактивных снарядов РСЗО RM-70 "Вампир".