Три украинских беспилотника сбиты на подлёте к Белгороду

Системой ПВО сбито три украинских беспилотника самолётного типа на подлёте к городу Белгороду. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе системой ПВО сбито три БПЛА самолётного типа на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал он в телеграм-канале.

Глава области также добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.