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27 марта, 15:12

Три украинских беспилотника сбиты на подлёте к Белгороду

Гладков: Три беспилотника ВСУ сбиты на подлёте к Белгороду

Системой ПВО сбито три украинских беспилотника самолётного типа на подлёте к городу Белгороду. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе системой ПВО сбито три БПЛА самолётного типа на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал он в телеграм-канале.

Глава области также добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Белгород: украинский дрон-камикадзе врезался в административное здание. По некоторым данным, речь идёт о здании Управления МВД по Белгородской области, БПЛА упал рядом с ним. В результате ЧП пострадал минимум один человек.

На подлёте к Белгороду силами ПВО сбито 18 воздушных целей
На подлёте к Белгороду силами ПВО сбито 18 воздушных целей
Обложка ©

Getty Images / Ethan Miller

Иван Косицын
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