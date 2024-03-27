Три украинских беспилотника сбиты на подлёте к Белгороду
Гладков: Три беспилотника ВСУ сбиты на подлёте к Белгороду
Системой ПВО сбито три украинских беспилотника самолётного типа на подлёте к городу Белгороду. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе системой ПВО сбито три БПЛА самолётного типа на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал он в телеграм-канале.
Глава области также добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Белгород: украинский дрон-камикадзе врезался в административное здание. По некоторым данным, речь идёт о здании Управления МВД по Белгородской области, БПЛА упал рядом с ним. В результате ЧП пострадал минимум один человек.
Getty Images / Ethan Miller