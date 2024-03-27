На подлёте к Белгороду силами ПВО сбито 18 воздушных целей
Гладков: На подлёте к Белгороду сбито 18 целей, один человек пострадал
На подлёте к Белгороду средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожено 18 воздушных целей ВСУ. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, один человек получил ранение.
"По данным медицины катастроф, есть один пострадавший — у мужчины осколочные ранения поясничной области. Бригада скорой доставляет его в городскую больницу № 2, вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал чиновник в телеграм-канале.
После отражения атаки в посёлке Дубовое Белгородского района посечены окна в двух квартирах. также повреждения получили девять домовладений. В соседних сёлах также повреждены три домовладения и два автомобиля.
Ранее Министерство обороны РФ заявило об уничтожении 13 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Кроме того, рано утром 26 марта над регионом сбили два снаряда РСЗО "Град". В результате обстрела пострадало два человека в посёлке Дубовое Белгородского района.
Shutterstock / FOTODOM