На подлёте к Белгороду силами ПВО сбито 18 воздушных целей

На подлёте к Белгороду средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожено 18 воздушных целей ВСУ. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, один человек получил ранение.

"По данным медицины катастроф, есть один пострадавший — у мужчины осколочные ранения поясничной области. Бригада скорой доставляет его в городскую больницу № 2, вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал чиновник в телеграм-канале.

После отражения атаки в посёлке Дубовое Белгородского района посечены окна в двух квартирах. также повреждения получили девять домовладений. В соседних сёлах также повреждены три домовладения и два автомобиля.