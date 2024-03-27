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26 марта, 22:22

На подлёте к Белгороду силами ПВО сбито 18 воздушных целей

Гладков: На подлёте к Белгороду сбито 18 целей, один человек пострадал

На подлёте к Белгороду средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожено 18 воздушных целей ВСУ. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, один человек получил ранение.

"По данным медицины катастроф, есть один пострадавший — у мужчины осколочные ранения поясничной области. Бригада скорой доставляет его в городскую больницу № 2, вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал чиновник в телеграм-канале.

После отражения атаки в посёлке Дубовое Белгородского района посечены окна в двух квартирах. также повреждения получили девять домовладений. В соседних сёлах также повреждены три домовладения и два автомобиля.

Ещё два украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью
Ещё два украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью

Ранее Министерство обороны РФ заявило об уничтожении 13 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Кроме того, рано утром 26 марта над регионом сбили два снаряда РСЗО "Град". В результате обстрела пострадало два человека в посёлке Дубовое Белгородского района.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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