Ещё два украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью
Минобороны РФ: В 19:00 мск два дрона ВСУ перехвачены над Белгородской областью
Вечером во вторник, 26 марта, над Белгородской областью уничтожено ещё два беспилотника. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России.
"Около 19:00 мск ещё два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачено над территорией Белгородской области", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Около часа назад в Минобороны сообщили об уничтожении российской ПВО других двух дронов ВСУ над регионом. Атаку противника пресекли примерно в 18:30 по московскому времени.
Ранее министерство заявило об уничтожении 13 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Кроме того, рано утром 26 марта над регионом сбили два снаряда РСЗО "Град". В результате обстрела пострадали два человека в посёлке Дубовое Белгородского района. Кроме того, оказались повреждены 20 частных жилых домовладений и одна хозпостройка.
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