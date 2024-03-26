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26 марта, 17:17

Ещё два украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью

Минобороны РФ: В 19:00 мск два дрона ВСУ перехвачены над Белгородской областью

Вечером во вторник, 26 марта, над Белгородской областью уничтожено ещё два беспилотника. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России.

"Около 19:00 мск ещё два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачено над территорией Белгородской области", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Около часа назад в Минобороны сообщили об уничтожении российской ПВО других двух дронов ВСУ над регионом. Атаку противника пресекли примерно в 18:30 по московскому времени.

При обстреле в Белгородской области пострадали двое пожарных
При обстреле в Белгородской области пострадали двое пожарных

Ранее министерство заявило об уничтожении 13 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Кроме того, рано утром 26 марта над регионом сбили два снаряда РСЗО "Град". В результате обстрела пострадали два человека в посёлке Дубовое Белгородского района. Кроме того, оказались повреждены 20 частных жилых домовладений и одна хозпостройка.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Никита Осипов
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