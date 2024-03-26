Ещё два украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью

Вечером во вторник, 26 марта, над Белгородской областью уничтожено ещё два беспилотника. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России.

"Около 19:00 мск ещё два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачено над территорией Белгородской области", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.