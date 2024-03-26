Два дрона ВСУ сбиты над Белгородской областью
МО РФ: Средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили два украинских беспилотника самолётного типа над территорией Белгородской области. Как сообщает пресс-служба Минобороны, вражеская атака была пресечена около 18:30 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Губернатор региона Вячеслав Гладков атаку пока не комментировал.
Ранее Минобороны заявило об уничтожении 13 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Кроме того, рано утром 26 марта над регионом сбили два снаряда РСЗО "Град". В результате обстрела пострадали два человека в посёлке Дубовое Белгородского района. Кроме того, оказались повреждены 20 частных жилых домовладений и одна хозпостройка.
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