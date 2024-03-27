Дрон упал у здания УМВД в Белгороде
Гладков: В Белгороде в административное здание врезался украинский БПЛА
В Белгороде в административное здание врезался украинский БПЛА. Фото © Telegram / "Белгород – молния"
ВСУ атаковали Белгород: украинский дрон-камикадзе врезался в административное здание. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. При этом, по данным SHOT, речь идёт о здании Управления МВД по Белгородской области, БПЛА упал рядом с ним.
По данным Гладкова, одна женщина пострадала — у неё осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки. Также в результате взрыва в здании выбиты окна на третьем и четвёртом этажах, посечён фасад.
При этом SHOT сообщает, что пострадавших уже четверо. У всех — осколочные ранения.
Напомним, что сегодня ночью, 27 марта, на подлёте к Белгороду средствами ПВО уничтожили 18 воздушных целей ВСУ. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, один человек получил ранение в результате украинской атаки.