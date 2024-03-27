Дрон упал у здания УМВД в Белгороде

ВСУ атаковали Белгород: украинский дрон-камикадзе врезался в административное здание. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. При этом, по данным SHOT, речь идёт о здании Управления МВД по Белгородской области, БПЛА упал рядом с ним.

По данным Гладкова, одна женщина пострадала — у неё осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки. Также в результате взрыва в здании выбиты окна на третьем и четвёртом этажах, посечён фасад.

При этом SHOT сообщает, что пострадавших уже четверо. У всех — осколочные ранения.