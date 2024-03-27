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27 марта, 14:19

Дрон упал у здания УМВД в Белгороде

Гладков: В Белгороде в административное здание врезался украинский БПЛА

В Белгороде в административное здание врезался украинский БПЛА. Фото © Telegram / "Белгород – молния"

В Белгороде в административное здание врезался украинский БПЛА. Фото © Telegram / "Белгород – молния"

ВСУ атаковали Белгород: украинский дрон-камикадзе врезался в административное здание. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. При этом, по данным SHOT, речь идёт о здании Управления МВД по Белгородской области, БПЛА упал рядом с ним.

По данным Гладкова, одна женщина пострадала — у неё осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки. Также в результате взрыва в здании выбиты окна на третьем и четвёртом этажах, посечён фасад.

При этом SHOT сообщает, что пострадавших уже четверо. У всех — осколочные ранения.

Четыре человека ранены в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Четыре человека ранены в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Напомним, что сегодня ночью, 27 марта, на подлёте к Белгороду средствами ПВО уничтожили 18 воздушных целей ВСУ. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, один человек получил ранение в результате украинской атаки.

Александра Вишнякова
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