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27 марта, 18:09

Жители Белгорода сообщили о взрывах после сигнала ракетной опасности

SHOT: Над Белгородом раздались взрывы, сработала система ПВО

Пожар в Белгороде после того, как в припаркованную машину прилетел обломок. Обложка © Telegram / SHOT

Пожар в Белгороде после того, как в припаркованную машину прилетел обломок. Обложка © Telegram / SHOT

Вечером в среду, 27 марта, над Белгородом раздались взрывы, сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

По словам местных жителей, примерно в 20:30 зазвучал сигнал ракетной опасности и завыли сирены тревоги. Предварительно, в припаркованную машину прилетел обломок. В результате произошёл пожар — его уже потушили сотрудники МЧС. Пока официальной информации о пострадавших нет.

В 20:49 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в телеграм-канале сообщение об отмене сигнала ракетной опасности. Он длился около 25 минут.

Три украинских беспилотника сбиты на подлёте к Белгороду
Три украинских беспилотника сбиты на подлёте к Белгороду

Ранее Life.ru писал, что на подлёте к Белгороду силы ПВО сбили 18 воздушных целей. Сообщалось, что один человек получил ранения.

Никита Осипов
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