Жители Белгорода сообщили о взрывах после сигнала ракетной опасности

Вечером в среду, 27 марта, над Белгородом раздались взрывы, сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

По словам местных жителей, примерно в 20:30 зазвучал сигнал ракетной опасности и завыли сирены тревоги. Предварительно, в припаркованную машину прилетел обломок. В результате произошёл пожар — его уже потушили сотрудники МЧС. Пока официальной информации о пострадавших нет.

В 20:49 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в телеграм-канале сообщение об отмене сигнала ракетной опасности. Он длился около 25 минут.