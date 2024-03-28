Песков: Путин пока не планирует поездку в Белгород
Президент России Владимир Путин пока не планирует поездку в Белгород. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока поездки в Белгород нет в планах президента", — сказал Песков на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.
В последнее время Белгород и Белгородская область регулярно подвергаются атакам ВСУ, которые обстреливают мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры. Так, накануне средства ПВО РФ уничтожили 16 снарядов РСЗО Vampire над регионом. Повреждения получили несколько многоквартирных домов, образовательных и медицинских учреждений.
Ранее Владимир Путин заявил, что из-за атак ВСУ по граничащим с Украиной российским регионам может потребоваться создание "санитарной зоны". В Кремле пояснили, что буферная зона вдоль границы с Украиной необходима для того, чтобы бойцы ВСУ не смогли наносить удары по объектам, расположенным на российской территории. Контролировать её будут российские военные.
ТАСС / Михаил Метцель