Песков: Путин пока не планирует поездку в Белгород

Президент России Владимир Путин пока не планирует поездку в Белгород. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока поездки в Белгород нет в планах президента", — сказал Песков на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.