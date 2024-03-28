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28 марта, 10:00

Песков: Путин пока не планирует поездку в Белгород

Президент России Владимир Путин пока не планирует поездку в Белгород. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока поездки в Белгород нет в планах президента", — сказал Песков на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

В МИД РФ уличили Лондон в подготовке атак на Белгород
В МИД РФ уличили Лондон в подготовке атак на Белгород

В последнее время Белгород и Белгородская область регулярно подвергаются атакам ВСУ, которые обстреливают мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры. Так, накануне средства ПВО РФ уничтожили 16 снарядов РСЗО Vampire над регионом. Повреждения получили несколько многоквартирных домов, образовательных и медицинских учреждений.

Ранее Владимир Путин заявил, что из-за атак ВСУ по граничащим с Украиной российским регионам может потребоваться создание "санитарной зоны". В Кремле пояснили, что буферная зона вдоль границы с Украиной необходима для того, чтобы бойцы ВСУ не смогли наносить удары по объектам, расположенным на российской территории. Контролировать её будут российские военные.

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ТАСС / Михаил Метцель

Александр Юнашев
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