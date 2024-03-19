"Без бандитов из ВСУ": Депутат Картаполов высказался о глубине будущей "санитарной зоны" на Украине Депутат Картаполов объяснил, что "санитарная зона" будет контролироваться ВС РФ 19 марта, 09:39 Глава Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов рассказал о "санитарной зоне". Обложка © Life.ru

"Санитарная зона" между Украиной и Россией будет территорией, полностью контролируемой российскими военными, что исключит нахождение там солдат ВСУ. Об этом Life.ru рассказал глава Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов, комментируя слова президента страны Владимира Путина о создании такой зоны.

Глава Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов рассказал о "санитарной зоне". Видео © Life.ru

"Санитарная зона будет такой глубины, которая исключит воздействие на нашу территорию, — раз. Два — там не будет никаких украинских или не украинских военнослужащих. Там всё будет контролировать Армия Российской Федерации", — пояснил он.

Парламентарий подчеркнул, что речь не идёт о зоне отчуждения, где никто не живёт, а только о создании территории, свободной "от бандитов, которыми сегодня являются ВСУ". Депутат не стал предполагать, насколько вглубь Украины уйдёт "санитарная зона", но не стал исключать, что это могут быть и сотни километров.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что из-за атак ВСУ по граничащим с Украиной российским регионам может потребоваться создание "санитарной зоны" вдоль границы. Он добавил, что эта зона станет преградой и для средств поражения, созданных на Западе, которые были переданы на вооружение украинской армии.