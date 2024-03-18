Путин допустил создание на приграничных украинских землях "санитарной зоны"

Россия в связи с ударами ВСУ по территориям у границы с Незалежной может быть вынуждена создать на украинских землях "санитарную зону". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в своём избирательном штабе.

"Не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент — тогда, когда посчитаем целесообразным, — создать определённую "санитарную зону" на сегодняшних территориях, подчинённых киевскому режиму", — ответил он на вопрос журналиста о возможном присоединении Харьковской области во избежание украинских атак.

По словам главы государства, зона безопасности должна быть такая, которую сложно преодолеть, в том числе средствами поражения иностранного производства, используемыми ВСУ.