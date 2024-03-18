Регион

Уведомления отключены

17 марта, 22:41

Путин допустил создание на приграничных украинских землях "санитарной зоны"

Россия в связи с ударами ВСУ по территориям у границы с Незалежной может быть вынуждена создать на украинских землях "санитарную зону". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в своём избирательном штабе.

"Не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент — тогда, когда посчитаем целесообразным, — создать определённую "санитарную зону" на сегодняшних территориях, подчинённых киевскому режиму", — ответил он на вопрос журналиста о возможном присоединении Харьковской области во избежание украинских атак.

По словам главы государства, зона безопасности должна быть такая, которую сложно преодолеть, в том числе средствами поражения иностранного производства, используемыми ВСУ.

"Чем они закончили — хорошо известно": Путин сравнил РДК* с власовцами
"Чем они закончили — хорошо известно": Путин сравнил РДК* с власовцами

Ранее российский президент заявил, что вопрос о том, с кем Россия будет договариваться на Украине, ещё ждёт ответа. По его мнению, это задача, ждущая кропотливого исследователя.

Обложка ©

Shutterstock / Luca Perra

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Выборы — 2024
  • Путин
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров