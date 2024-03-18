Военный политолог очертил будущие границы "санитарной зоны" на Украине

Руководству России приходится работать над созданием "санитарных границ" на Украине из-за атак по приграничным российским регионам. Разграничительная линия должна дойти до левого берега Днепра. "Санитарная зона" может быть динамической, поэтому называть конкретно, где будут расчерчены её края, — не имеет смысла, объяснил военный политолог Александр Перенджиев.

"Можно гадать на кофейной гуще, чтобы понимать, какая это будет территория <...>. Я думаю, скорее всего, эта санитарная зона должна дойти до левого берега Днепра, включая южную часть, где находится Одесса", — предположил Перенджиев во время беседы с NEWS.ru.

По словам эксперта, река Днепр станет кордоном, если Россия не станет возвращать эти территории, поскольку она является естественным сдерживающим рубежом. В случае присоединения и этих территорий санитарная зона будет простираться ещё дальше. Политолог не исключает, что в итоге вся Украина может оказаться под контролем РФ.

"Чем дальше Запад будет обстреливать наши территории, тем дальше мы будем ставить цель двигаться вперёд, отодвигая опасность до тех пор, пока она не исчезнет", — подытожил Перенджиев.