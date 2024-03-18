Песков объяснил слова Путина о "санитарной зоне" на границе с Украиной

Буферная или санитарная зона вдоль границы с Украиной необходима для того, чтобы военнослужащие ВСУ не имели возможности наносить удары по объектам, расположенным на российской территории. Об этом журналистам заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя соответствующие слова президента России Владимира Путина.

"Президент имеет в виду, что на фоне атак дронами, на фоне артиллерийских обстрелов нашей территории, населённых пунктов на нашей территории, прежде всего — социальных объектов, жилых домов, будут приняты меры, чтобы эти территории обезопасить. Обезопасить их можно, только создав некий коридор, некую действительно буферную зону, с тем, чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости", — объяснил пресс-секретарь главы Российской Федерации.