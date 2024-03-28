Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник высказался по поводу обстрелов Белгорода. Как заявил дипломат в интервью газете "Известия", эти атаки организовываются при участии спецназа Соединённого Королевства.

"Я уверен, что британские силы спецназначения, по крайней мере инструкторы, организаторы, главные технологи, постоянно участвовали и участвуют сейчас в Белгородской операции", — заявил спецпосланник российского МИД.

Он также подчеркнул, что британцы принимают участие в организации вылазок различных диверсионных групп с территории Украины в Россию. По его словам, там виден их почерк. Помимо того, дипломат отметил, что, судя по информации из немецких источников, Лондон уже имеет свои войска в Незалежной, однако степень их участия в реальных боевых действиях пока не ясна.