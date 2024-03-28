В МИД РФ уличили Лондон в подготовке атак на Белгород
Посол МИД Мирошник считает, что Британия участвует в подготовке атак на Белгород
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник высказался по поводу обстрелов Белгорода. Как заявил дипломат в интервью газете "Известия", эти атаки организовываются при участии спецназа Соединённого Королевства.
"Я уверен, что британские силы спецназначения, по крайней мере инструкторы, организаторы, главные технологи, постоянно участвовали и участвуют сейчас в Белгородской операции", — заявил спецпосланник российского МИД.
Он также подчеркнул, что британцы принимают участие в организации вылазок различных диверсионных групп с территории Украины в Россию. По его словам, там виден их почерк. Помимо того, дипломат отметил, что, судя по информации из немецких источников, Лондон уже имеет свои войска в Незалежной, однако степень их участия в реальных боевых действиях пока не ясна.
Ранее Life.ru писал, что бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес в беседе с представителями зарубежных средств массовой информации допускал участие войск Соединённого Королевства в боевых действиях на Украине. Уже на следующий день представитель британского премьера Риши Сунака сообщил, что Лондон не планирует отправлять своих военнослужащих в зону украинского конфликта.
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