Регион

Уведомления отключены

28 марта, 04:40

В МИД РФ уличили Лондон в подготовке атак на Белгород

Посол МИД Мирошник считает, что Британия участвует в подготовке атак на Белгород

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник высказался по поводу обстрелов Белгорода. Как заявил дипломат в интервью газете "Известия", эти атаки организовываются при участии спецназа Соединённого Королевства.

"Я уверен, что британские силы спецназначения, по крайней мере инструкторы, организаторы, главные технологи, постоянно участвовали и участвуют сейчас в Белгородской операции", — заявил спецпосланник российского МИД.

Он также подчеркнул, что британцы принимают участие в организации вылазок различных диверсионных групп с территории Украины в Россию. По его словам, там виден их почерк. Помимо того, дипломат отметил, что, судя по информации из немецких источников, Лондон уже имеет свои войска в Незалежной, однако степень их участия в реальных боевых действиях пока не ясна.

25-летнего наёмника нашли мёртвым в день рождения после возвращения с Украины в Британию
25-летнего наёмника нашли мёртвым в день рождения после возвращения с Украины в Британию

Ранее Life.ru писал, что бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес в беседе с представителями зарубежных средств массовой информации допускал участие войск Соединённого Королевства в боевых действиях на Украине. Уже на следующий день представитель британского премьера Риши Сунака сообщил, что Лондон не планирует отправлять своих военнослужащих в зону украинского конфликта.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Великобритания
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров