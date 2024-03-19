В Британии не исключили отправку войск на Украину

Британские войска могут стать участниками боевых действий на Украине. Об этом заявил бывший министр обороны королевства Бен Уоллес в интервью с Daily Mail.

"Бен Уоллес призвал <…> установить три процента ВВП в качестве минимального уровня расходов на оборону, предупредив, что британским войскам, возможно, придётся воевать на Украине", — сказано в тексте публикации.

Он добавил, что улучшения экономики в стране не произойдёт, прежде чем вооружённые силы получат необходимое финансирование.