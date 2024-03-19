В Британии не исключили отправку войск на Украину
Бывший министр обороны Британии Уоллес допустил отправку войск на Украину
Британские войска могут стать участниками боевых действий на Украине. Об этом заявил бывший министр обороны королевства Бен Уоллес в интервью с Daily Mail.
"Бен Уоллес призвал <…> установить три процента ВВП в качестве минимального уровня расходов на оборону, предупредив, что британским войскам, возможно, придётся воевать на Украине", — сказано в тексте публикации.
Он добавил, что улучшения экономики в стране не произойдёт, прежде чем вооружённые силы получат необходимое финансирование.
А ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Франция уже подготавливает военный контингент для отправки на Украину. На начальном этапе группировка составит около двух тысяч солдат. В таком случае, по его словам, это воинское подразделение станет легитимной и приоритетной целью для ВС РФ.
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