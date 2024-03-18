"НАТО и Украина проиграли": Запад призвали отправить к России нейтральных переговорщиков Steigan: Запад не хочет признавать, что Украина уже проиграла в борьбе с РФ 18 марта, 10:16 Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Запад упрямо отказывается верить в то, что противостояние с Россией уже обернулось для Украины тотальным поражением, а поставки иностранного оружия лишь затягивают агонию Киева. Об этом пишет норвежский сайт Steigan.

"На Западе немало тех, кто до сих пор отказывается взглянуть правде в глаза: США, НАТО и Украина проиграли", — подчёркивается в публикации.

Последние два года стали лишь подтверждением того, что Киев никогда не сможет одолеть Россию. Автор напомнил, что Украина уже потеряла огромные территории, гибель солдат ВСУ достигла немыслимых масштабов, но Запад продолжает отсылать технику и оружие Киеву, игнорируя реальность.

В статье отмечается, что прямое участие НАТО в украинском конфликте обернётся новой эскалацией и огромной трагедией. Автор уверен, что для установления мира Запад должен прекратить поставки вооружения и назначить "нейтральных переговорщиков". Только это, по его мнению, остановит полное уничтожение Украины как страны.

Ранее обозреватель Лукас Лейрос в статье для китайского издания InfoBRICS заявил, что новое контрнаступление ВСУ закончится "унизительным поражением". Как считает журналист, Киев не извлёк уроков из своих прошлых ошибок на фронте.

Авторы Татьяна Миссуми