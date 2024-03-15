"Риск третьей мировой": В Италии выступили категорически против отправки войск НАТО на Украину

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выступил против отправки военного контингента НАТО на Украину. По его словам, этот шаг может обернуться началом третьей мировой войны.

"Считаю, что НАТО не должна входить на Украину. Надеюсь, что ни одна сторона не пойдёт сражаться. При вступлении в войну с Россией есть риск начала третьей мировой", — приводит агентство Askanews слова Таяни.

Он добавил, что страны коллективного Запада и так оказывают всяческую поддержку Киеву. Однако непосредственное участие в вооружённом конфликте стало бы большой ошибкой. По крайней мере Италия, как подчеркнул Таяни, не собирается воевать с россиянами.