"Риск третьей мировой": В Италии выступили категорически против отправки войск НАТО на Украину
МИД Италии: Отправка войск НАТО на Украину может обернуться третьей мировой
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выступил против отправки военного контингента НАТО на Украину. По его словам, этот шаг может обернуться началом третьей мировой войны.
"Считаю, что НАТО не должна входить на Украину. Надеюсь, что ни одна сторона не пойдёт сражаться. При вступлении в войну с Россией есть риск начала третьей мировой", — приводит агентство Askanews слова Таяни.
Он добавил, что страны коллективного Запада и так оказывают всяческую поддержку Киеву. Однако непосредственное участие в вооружённом конфликте стало бы большой ошибкой. По крайней мере Италия, как подчеркнул Таяни, не собирается воевать с россиянами.
Ранее министр обороны Италии Гвидо Крозетто также выступил против отправки войск НАТО на Украину. "Появление военных Североатлантического альянса на территории Незалежной может привести к односторонней эскалации и закроет путь к урегулированию конфликта дипломатическим путём", — пояснил глава итальянского Минобороны.
Между тем президент Латвии Эдгарс Ринкевичс ранее призвал "разрушить Россию". Он отметил, что полностью поддерживает французского лидера Эмманюэля Макрона, который заявил, что Запад не должен позволить Москве победить в украинском конфликте. В конце февраля президент Пятой республики отметил, что Запад может направить войска на Украину. 8 марта стало известно, что Париж может послать армию на Украину, если ВС России продвинутся в сторону Киева или Одессы.
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