В Госдуме объяснили, почему НАТО боится признаться в участии в конфликте на Украине

Страны НАТО до сих пор отрицают своё участие в конфликте на Украине лишь из-за опаски вступить в реальное военное противостояние с Россией. Об этом Life.ru заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв, комментируя признание генсека альянса Йенса Столтенберга об ударе западными ракетами по Черноморскому флоту РФ.

"Всем понятно, что страны НАТО и так с нами воюют — отправляя на Украину военную технику, обеспечивая её снарядами и даже экипажами, которые и ведут стрельбу. Боятся просто в этом признаться, официально объявить войну, потому что это автоматически означало бы, что и мы можем поступать соответствующим образом — бомбить европейские города и засылать туда диверсионно-разведывательные группы", — пояснил он.

Казалось бы, нашей стране следует поступать именно так, однако мы — держава, которая, несмотря ни на что, придерживается всех ранее подписанных международных соглашений, подчеркнул Журавлёв. Депутат надеется, что и в странах НАТО скоро осознают контрпродуктивность своих действий, а их население "спросит с властей", неустанно толкающих планету в "жерло ядерного противостояния".