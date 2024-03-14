Столтенберг: НАТО не видит прямой военной угрозы членам альянса со стороны РФ
НАТО по-прежнему не видит никакой военной угрозы со стороны России ни одной стране альянса, включая Финляндию. Соответствующее заявление сделал генсек военного блока Йенс Столтенберг.
"НАТО не видит непосредственной военной угрозы со стороны России ни одной из своих стран. Это относится и к Финляндии", — сказал он, представляя ежегодный доклад о безопасности Североатлантического альянса.
При этом Столтенберг дополнил, что вступление в НАТО сделало положение Финляндии безопаснее.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что на границе с Финляндией скоро появятся российские войска и системы поражения. Вступление этой страны в НАТО глава государства назвал "абсолютно бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов".
TACC / DPA / picture-alliance