Регион

Уведомления отключены

5 марта, 03:14

"Перестанут спать спокойно": Политолог сообщил о высокой цене вступления в НАТО для Швеции и Финляндии

Политолог Пшеничников: Для Швеции и Финляндии членство в НАТО станет кошмаром

Для Стокгольма и Хельсинки решение примкнуть к НАТО превратится в геополитический кошмар, так как русские ракеты теперь будут всегда нацелены на военные объекты двух стран. Об этом сообщил обозреватель "Царьграда", политолог и публицист Игорь Пшеничников.

Он обратил внимание на то, что Швеция уже 200 лет как забыла о войнах, торговала со всем миром и извлекала выгоду из военно-политической турбулентности в Европе. А для Финляндии СССР, а затем и Россия, были главным рынком.

"Теперь шведы и финны не только потеряли русский рынок, но и перестанут спать спокойно. Они точно станут первыми, куда прилетят русские ракеты, если НАТО за них примет решение бросить их в топку войны с Россией. А именно для того их и принимали в НАТО", — заявил Пшеничников.

Он также сообщил, что в НАТО "нацелились" на остров Готланд. При этом для РФ хуже всего, что Запад теперь может установить контроль над Балтийским морем. И хотя остров — не очень большая угроза, сама проблема — более масштабная. Однако при нынешнем оружии Готланд могут стереть с лица Земли одним ударом ракеты со всеми военными объектами.

Военные Финляндии и Швеции будут участвовать в учениях НАТО у границ России
Военные Финляндии и Швеции будут участвовать в учениях НАТО у границ России

Напомним, в июле 2023 года Финляндия окончательно вступила в НАТО. А в феврале этого года одобрена заявка Швеции на вступление в альянс. В связи с этим президент РФ Владимир Путин в рамках своего Послания Федеральному собранию заявил, что Россия нарастит военные группировки на западном направлении страны, так как этот военно-политический блок продолжает расширяться на восток.

Обложка ©

shutterstock

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Финляндия
  • швеция
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров