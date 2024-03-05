"Перестанут спать спокойно": Политолог сообщил о высокой цене вступления в НАТО для Швеции и Финляндии

Для Стокгольма и Хельсинки решение примкнуть к НАТО превратится в геополитический кошмар, так как русские ракеты теперь будут всегда нацелены на военные объекты двух стран. Об этом сообщил обозреватель "Царьграда", политолог и публицист Игорь Пшеничников.

Он обратил внимание на то, что Швеция уже 200 лет как забыла о войнах, торговала со всем миром и извлекала выгоду из военно-политической турбулентности в Европе. А для Финляндии СССР, а затем и Россия, были главным рынком.

"Теперь шведы и финны не только потеряли русский рынок, но и перестанут спать спокойно. Они точно станут первыми, куда прилетят русские ракеты, если НАТО за них примет решение бросить их в топку войны с Россией. А именно для того их и принимали в НАТО", — заявил Пшеничников.