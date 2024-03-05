"Перестанут спать спокойно": Политолог сообщил о высокой цене вступления в НАТО для Швеции и Финляндии
Политолог Пшеничников: Для Швеции и Финляндии членство в НАТО станет кошмаром
Для Стокгольма и Хельсинки решение примкнуть к НАТО превратится в геополитический кошмар, так как русские ракеты теперь будут всегда нацелены на военные объекты двух стран. Об этом сообщил обозреватель "Царьграда", политолог и публицист Игорь Пшеничников.
Он обратил внимание на то, что Швеция уже 200 лет как забыла о войнах, торговала со всем миром и извлекала выгоду из военно-политической турбулентности в Европе. А для Финляндии СССР, а затем и Россия, были главным рынком.
"Теперь шведы и финны не только потеряли русский рынок, но и перестанут спать спокойно. Они точно станут первыми, куда прилетят русские ракеты, если НАТО за них примет решение бросить их в топку войны с Россией. А именно для того их и принимали в НАТО", — заявил Пшеничников.
Он также сообщил, что в НАТО "нацелились" на остров Готланд. При этом для РФ хуже всего, что Запад теперь может установить контроль над Балтийским морем. И хотя остров — не очень большая угроза, сама проблема — более масштабная. Однако при нынешнем оружии Готланд могут стереть с лица Земли одним ударом ракеты со всеми военными объектами.
Напомним, в июле 2023 года Финляндия окончательно вступила в НАТО. А в феврале этого года одобрена заявка Швеции на вступление в альянс. В связи с этим президент РФ Владимир Путин в рамках своего Послания Федеральному собранию заявил, что Россия нарастит военные группировки на западном направлении страны, так как этот военно-политический блок продолжает расширяться на восток.
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