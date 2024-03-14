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14 марта, 11:52

Столтенберг признал, что удары ВСУ по кораблям ЧФ РФ наносились ракетами НАТО

Удары ВСУ по кораблям Черноморского флота России в ходе конфликта на Украине наносились ракетами, поставленными НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Представляя свой ежегодный доклад о безопасности военного блока, он указал, что удары Украины по кораблям Черноморского флота России наносились "ракетами Scalp и Storm Shadow, поставленными странами НАТО". По словам главы Североатлантического альянса, это подтверждает важность увеличения поставок дальнобойных ракет Киеву. Вместе с тем Столтенберг не уточнил, кто осуществлял разведку и целеуказание при нанесении этих ударов.

Во главе спецбригады ВСУ из натовских наёмников оказался офицер ЦРУ
Во главе спецбригады ВСУ из натовских наёмников оказался офицер ЦРУ

Ранее генсек НАТО отметил, что Украине нужны поставки оружия, а не белые флаги, как заявлял папа римский. Столтенберг добавил, что скорость переговоров зависит от позиций Незалежной на фронте.

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Getty Images / Omar Havana

Иван Косицын
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