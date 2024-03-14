Столтенберг признал, что удары ВСУ по кораблям ЧФ РФ наносились ракетами НАТО

Удары ВСУ по кораблям Черноморского флота России в ходе конфликта на Украине наносились ракетами, поставленными НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Представляя свой ежегодный доклад о безопасности военного блока, он указал, что удары Украины по кораблям Черноморского флота России наносились "ракетами Scalp и Storm Shadow, поставленными странами НАТО". По словам главы Североатлантического альянса, это подтверждает важность увеличения поставок дальнобойных ракет Киеву. Вместе с тем Столтенберг не уточнил, кто осуществлял разведку и целеуказание при нанесении этих ударов.