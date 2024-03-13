Во главе спецбригады ВСУ из натовских наёмников оказался офицер ЦРУ Пленный боец ВСУ Водян сообщил, что отрядом наёмников командовал офицер ЦРУ 13 марта, 08:27 Сотрудник ЦРУ командовал наёмниками в ВСУ. Обложка © t.me / Zelenskiy / Official

Сотрудник ЦРУ руководил наёмниками в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ, он покинул зону боевых действий только после ранения. Об этом сообщил РИА "Новости" украинский военнопленный Юрий Водян.

"Заходя в столовую, увидели: какой-то новый человек. Мы к американцам более или менее привыкли уже, на лицо знали их, а это какой-то новый человек был. Мы поинтересовались, нам сказали, что это цэрэушник, он был их (отряда наёмников. — Прим. Life.ru) бывший командир, и он приехал повидаться с ними", — поделился он.

Водян был мобилизован из Николаевской области в ноябре прошлого года и служил как раз в той самой бригаде ВСУ. Впервые он увидел американца на полигоне отряда, где военнослужащие проходили тренировки. Назвать местонахождение полигона солдат не смог. По его словам, военных туда привозили в закрытых грузовиках и не сообщали координаты места.

Сотрудник ЦРУ, по словам Водяна, получил ранение в конце 2023 года. Американец приехал увидеться с сослуживцами, а затем был отправлен в тыл. Сам Водян попал в плен к российским войскам при попытке штурма села Первомайское в ДНР в январе этого года.

Водян уже рассказывал, что в Иностранном легионе ВСУ есть бригада, состоящая только из опытных наёмников из стран НАТО, которые прошли войны в Ираке и Афганистане. На боевые задания украинцев они не берут.

Авторы Татьяна Миссуми