В Иностранном легионе есть бригада, состоящая только из опытных наёмников из стран НАТО, которые прошли войны в Ираке и Афганистане. На боевые задания они не берут украинцев, рассказал РИА "Новости" украинский военнопленный Юрий Водян, мобилизованный из Николаевской области в ноябре 2023 года и служивший в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ.

"Иностранные наёмники выполняли боевые задачи, но у них свой командир был, с которым они ходили на задачи. Очень редко было, когда несколько человек из иностранных наёмников ходили с кем-то из наших на задание, в основном они сами по себе. Им задачи объяснили — забрать точку или заштурмовать что-то, они пошли туда, по рации передали, потом наших туда присылали", — вспоминает Водян.

По словам пленного, в этой бригаде служат боевики из Германии, Британии, Польши, США и Австралии и у каждого был заключён контракт с ВСУ. Во время общения с украинскими солдатами они признавались, что уже повоевали у себя в своей стране и отправились в Незалежную ради нового опыта и денег. Среди наёмников есть хорошие специалисты, утверждает боец. В качестве примера он привёл военврача из Лос-Анджелеса Дженифер, за чьими плечами Афганистан и Ирак, и "истинного арийца" из ФРГ с позывным Кола, которому "в удовольствие ходить на штурмы".